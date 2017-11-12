Премьера коллекции одежды IGOR GULYAEV «Немое кино»

Премьера показа коллекции сезона весна-лето 2018 модельера Игоря Гуляева под названием «Немое кино» прошла 25.10.2017 в рамках завершения недели моды Mercedes-Benz Fashion Week RUSSIA. Мероприятие проходило в Москве в ЦВЗ Манеж. Для поклонников творчества модельера, которые не смогли попасть на церемонию, проводилась онлайн трансляция показа на официальном сайте Дома Моды.

Во время демонстрации моделей тема немого кино была раскрыта в полной мере. Это выражалось в правильно подобранных декорациях, тщательно продуманных образах и движениях моделей по подиуму. Модели коллекции воссоздали стилистику 20-х годов 20-го века, когда немое кино было на пике популярности. Роскошную атмосферу создавали масштабные декорации, создающие иллюзию нахождения в Голливуде прошлого столетия.

Во время показа демонстрировались модные в те времена образы: прямые силуэты с заниженной линией талии и множеством декоративных элементов: бахрома, перья, меха, кружева, вышивка. Обязательными аксессуарами были шляпка и мундштук, часто встречались колготки в сетку и шпильки. Наряду со всем этим использовались актуальные сейчас материалы, цвета и принты.

Презентация напоминала настоящую голливудскую сказку, а по ее окончании зрителям и всем присутствующим предоставили возможность принять участие в съемках немого кино путем фотографирования вместе с моделями. Сам Игорь Гуляев с удовольствием шел на контакт с гостями и активно позировал и фотографировался со всеми желающими.

Премьера коллекции одежды IGOR GULYAEV «Немое кино» весна-лето 2018 прошла с триумфом, а на его презентацию пришел почти весь столичный бомонд. Среди присутствующих были замечены Анита Цой, Митя Фомин, С. Пенкин, Кристина Орбакайте, Данко и другие звезды. Гости шоу по достоинству оценили творения модельера, которые вызвали настоящий восторг у публики. Единственным минусом показа стала недостаточно продуманная организация мероприятия. Организаторы не учли что из за высокой популярности дизайнера попасть на его показ хотели многие но из за этого людей пришло очень много, что приводило к частым накладкам с рассаживанием, а лицам, пришедшим по пригласительным, не хватало мест. Некоторым гостям даже пришлось сидеть на ступеньках;)

Коллекция IGOR GULYAEV «Немое кино» является гармоничным сочетанием утонченных женственных форм и ярких решительных элементов. Модные роскошные образы оригинальны, насыщены яркими красками и характеризуются нестандартными сочетаниями деталей. Необычные силуэты и мелкие элементы лаконично образовывают законченный образ. В основу женского облика дизайнер заложил стиль Чикаго 20-х 30-х годов, состоящий из роскоши, красоты, свободных взглядов и утонченности.

Статья и фото: Ольга Здорова