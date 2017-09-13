Yana Tsvetkova

Каждая девушка мечтает быть неповторимой. Но для создания шикарного образа красивой внешности мало, ещё нужна и эффектная упаковка. Что тут говорить, далеко не все рождаются с чувством стиля. Некоторые развивают его, регулярно посещая модные показы и следя за новинками. Кто—то пытается идти за собственным пониманием моды, к сожалению, не всегда получая желаемый результат. Почему? Просто каждый должен делать то, что умеет. Теперь девушкам, чтоб выглядеть безупречно, не нужно ломать голову, подбирая блузку к брюкам, можно просто доверить свой образ профессионалу. Марка Яна Цветкова поможет каждой женщине раскрыть свою красоту, очаровать окружающих своим неповторимым образом. Созданные коллекции не могут не впечатлить даже самых требовательных и изысканных модниц.

Стремление показать в новом свете и переосмыслить традиции и культурные ценности разных народов, путем возрождения почти утерянных этнических элементов и синтеза их с новыми веяниями современной моды – так можно охарактеризовать направление работы этой марки. Попытка создавать необычные и в то же время повседневные образы, сочетать продуманность и комфортность моделей стали главной целью данного бренда. Игра с контрастными фактурами ткани, загадочными формами, неординарный подход к цветовому решению, отделка и декорирование каждой модели вручную позволили Яне Цветковой сделать жизнь поклонниц ее марки ярче и эффектнее, позволяя любое их настроение воплотить в реальный образ. Теперь каждый день может быть неповторимым с нарядами от Yana Tsvetkova.

Летом хочется удивлять всех своей легкостью? Яркие палитры и запоминающиеся принты из коллекций весна/лето привлекут внимание окружающих, заставив с завистью вздохнуть не одну, проходящую мимо женщину. Сочное и смелое сочетание цветов, необычные, слегка асимметричные формы, добавят позитивное настроение. Летящие ткани подчеркнут стройность силуэта, а цветочные элементы напомнят о беззаботной юности. Лето станет одним большим праздником.

Мягкие и теплые силуэты помогут создать женщинам коллекции из серии осень/зима. Сдержанные тона, в сочетании со смелым выбором фактуры тканей и необычностью покроя, добавят своей обладательнице немного загадочности и утонченности. Удлиненные, выверенные линии силуэтов с подчеркнутой талией и слегка зауженной линией бедер сделают фигуру безупречной, подчеркивая женственность, чувственность, придавая стройность.

Стиль милитари, сохраняющий свою актуальность и сегодня, также нашел свое место в коллекциях от Yana Tsvetkova. Он завораживает своими сине—серыми тонами, угловатыми, асимметричными, дерзкими и даже слегка агрессивными и небрежными формами. Бархатистая и мягкая текстура отлично показывает себя с элементами кожи и этническими принтами. Молнии, застежки и заклепки расставляют правильные акценты на фигуре. Такой look сможет на себя примерить сильная, уверенная в себе и независимая девушка, предпочитающая так называемый стильный комфорт.

Изящные линии, ровность и четкость контуров, подчеркнутый и утонченный силуэт, легкие ткани, неординарность, яркость и смелость образа будут по достоинству оценены целеустремленными натурами, ищущими приключений и новых красок, не боясь показать свою индивидуальность и свой внутренний напор.

Иконами красоты и моды не рождаются – ими становятся. Каждая девушка должна меняться, но при этом стиль всегда должен быть неотъемлемой частью ее образа.