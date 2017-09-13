Гардероб для настоящей женщины от Модного дома Ekaterina Smolina

Гардероб для настоящей женщины от Модного дома Екатерины Смолиной

10 лет Модный дом Ekaterina Smolina создаёт полные элегантности и удивительно женственные вещи. Известность бренда уже давно вышла за пределы Москвы и Петербурга. Вещи от Екатерины Смолиной, представленные на продажу более чем в 40 магазинах двадцати городов России, имеют все основания завоевать европейский рынок.

Основные концепции бренда

Современность и традиции классики в одежде составляет базу коллекций бренда. Талантливый дизайнер, опираясь на основы классического стиля в одежде, создаёт модели, которые со времён Коко Шанель, называют одеждой с изюминкой.

В Модном доме отшивают разные предметы женского гардероба: классические жакеты, великолепные платья, комфортные блузы, брюки и юбки. Завершает образ гармонирующая с верхней одеждой обувь.

Выбирая любое изделие, вы обратите внимание на его красоту и изящество. Но сколько труда требуется, чтобы сложный крой и особые линии вызывали восхищение! Оценить это смогут только специалисты.

Безусловными поклонницами вещей бренда Ekaterina Smolina являются женщины, разбирающиеся и умеющие оценить достоинства качественного исполнения и оригинальность идеи дизайнера. Идеальный крой позволяет женщине прочувствовать вещь, как единственную, сшитую только для неё.

Силуэт одежды, выкроен таким образом, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры. Качество исполнения вещей отличается безукоризненностью.

Обязательны в коллекции Екатерины Смолиной изделия яркие и немного эксцентричные для женщин уверенных с колоритной внешностью.

К базовым вещам от Екатерины Смолиной несложно подобрать брошь, шарф или сумочку. Яркие детали украсят классические изделия и внесут неповторимое очарование в образ женщины.

Пальто для настоящей женщины

Классическое пальто приобретается на несколько сезонов. Оно отображает предпочтения и настроение хозяйки. Одновременно это одна из главных вещей в гардеробе. К покупке пальто женщина всегда относится со всей серьёзностью.

Увидев хотя бы раз пальто от Екатерины Смолиной, его невозможно не примерить. Дальше вы просто не захотите расстаться с этой вещью. Силуэт пальто идеально обрисовывает женскую фигуру.

Крой изделия отличных пропорций, безупречное качество пошива каждой вещи, ткани преимущественно натуральные и фурнитура обязательно с изюминкой – это только внешние достоинства пальто.

Цветовая гамма чаще соответствует классическим требованиям. Для зимних и осенних пальто предпочтения дизайнеров отданы глубокому чёрному или серому цвету, но с различными оттенками.

В весенних расцветках преобладают светлые пастельные молочно-белые, мятные, аквамариновые, а порой и более яркие расцветки.

Особое внимание Модный дом уделяет качеству пальтовой ткани. Ткани из великолепного кашемира, шерсти и гладкокрашеные поступают из Италии. Жаккард заказывают у партнёров из Франции. Современные технологии придают пальтовым тканям свойства водонепроницаемости и антистатики.

Пальто от Екатерины Смолиной также изящны и элегантны, как платья, даже если это тёплые зимние вещи. Утепление изделия производится по самой современной технологии и нисколько не утяжеляет крой изделия. Женщина чувствует себя комфортно даже в пальто приталенного силуэта. Фурнитура должна притягивать взгляд к пальто, и она прекрасно справляется с этой задачей.

Мода последних сезонов предлагает добавить свободу вариантов в одежде и поэтому очень популярной стала тема трансформации изделий. Стилисты в одной вещи соединяют минимум два варианта ношения.

Модный дом представляет модели-трансформеры в демисезонном и зимнем исполнении. Например, пальто с возможностью превращения в жакет с юбкой. Ещё одна модель – зимнее пальто с юбочкой. При помощи металлической молнии создаётся возможность вариантного ношения изделия.

Безупречны пальто одинаковые снаружи и изнутри – это пальто — «изнанки». Очень популярный вариант накидки-пальто из качественной и безумно приятной шерсти, который тоже носят в двух вариантах.

Классические пальто с меховыми воротниками — роскошное приобретение для гардероба.

Заключение

Команда настоящих профессионалов-единомышленников помогает известному дизайнеру Екатерине Смолиной создавать модный гардероб по законам высокой моды.

Секрет популярности Модного дома «Екатерина Смолина» заключается в том, что каждая вещь профессионально и с любовью отшивается для настоящих женщин.