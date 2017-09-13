Dmitry Demidov

Новая марка Dmitry Demidov славится безупречным качеством и изысканным дизайном. Сегодня мужское белье класса LUX доступно для всех категорий потребителей. Изысканные модели разрабатываются профессиональными инженерами-конструкторами. Для пошива используется самое современное оборудование.

Почему сегодня мужское белье марки Dmitry Demidov пользуется популярностью?

Для изготовления моделей используются особенные материалы, что делает их эксклюзивными. Покупателей, несомненно, привлекает возможность приобретения брендовых вещей по доступным ценам. Вся продукция сертифицирована. Над ее созданием работают опытные мастера. Если рассматривать качество выпускаемых изделий, то нужно отметить следующие неоспоримые достоинства мужского белья от Dmitry Demidov:

экологичность;

огромный ассортимент;

удобное ношение.

Каждый из выше упомянутых пунктов заслуживает внимания.

Материалы, используемые в производстве

Все изделия изготавливаются из материалов, являющихся экологически чистыми. Каждый из них имеет и свои отличительные характеристики. Вискоза качества Модал и хлопок качества Пенье обладают гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Ткани способны впитывать влагу. Тело человека беспрепятственно может дышать в вещах из вискозы и хлопка. Гипоаллергенные материалы подарят вам комфорт в любую погоду. Статическое электричество тканями не накапливается. Приятная на ощупь поверхность отличается высокой интенсивностью цветовой гаммы. Прочность, мягкость и гигиеничность позволяют использовать эти материалы, чтобы шить одежду для новорожденных.

Многообразие коллекции марки Dmitry Demidov

В великолепной коллекции «CLASSIC COUTURE» можно найти именно ту модель, которая понравится. Мужское белье представлено в различных расцветках. Красивым украшением чисто белой модели служит стильный и эффектный логотип компании. Здесь есть варианты с абстрактными узорами. Достаточно привлекательными являются изделия, выполненные в газетном стиле. Кроме черно-белых моделей есть также и разноцветные.

Комфорт при ношении одежды

Невозможно не оценить качественный пошив и использование ниток фирмы Gutermann. Мягкая и удобная резинка на поясе не давит и не вызывает дискомфорта. Любое изделие, представленное в коллекции, удобно сидит. Независимо от того, какую модель вы выберите: шортики из 90-х или боксеры.