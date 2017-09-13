be first

Тотальная занятость молодежи делает все более популярными сервисы, призванные облегчить процесс выбора и приобретения любого вида товаров. Интерент—магазины предлагают вещи разнообразных марок, среди которых встречаются «темные лошадки» — малоизвестные в нашей стране компании с еще не сформированной потребительской оценкой качества изделий. Предлагаю рассмотреть ассортимент и характеристики бренда be—first.

С первой же минуты рассмотрения каталога понятно, что модельеры разрабатывали коллекции для молодых энергичных людей, занимающихся разным видом деятельности, проводящих досуг не на диванах, а в спортивных залах, на лоне природы, а поездках и турне. Офисные варианты вещей граничат со спортивными фасонами, перекликаются цветом и фактурой с моделями для дома, активного времяпровождения. Любая вещь из предложенных отлично сочетается с другой, давая простор для комбинирования, экспериментирования, смешивания стилей.

Хочется отметить разумный подход производителей к выбору материалов. Вещи для прохладного времени суток сшиты из натуральных тканей (хлопок, вискоза) с небольшим вкраплением синтетики (полиэстер, эластан). Ненатуральные нити сохраняют форму модели после стирки или длительной носки, не давая хлопку усаживаться, а вискозе проседать в коленных и локтевых выгибах. Тогда как натуральные держат тепло и приятно соприкасаются с телом, не вызывая раздражения или зуда.

Для некоторых вариантов платьев, блуз, сарафанов или маек использован чистый полиэстер. Его отличительная черта – прекрасное удержание цвета. Вещи из этого материала не линяют, легко освобождаются от любого вида загрязнений, молниеносно стекают и сохнут. Лучшей альтернативы натуральным летним тканям не отыскать.

В коллекциях бренда be—first классика освободила место современности. Облегающие и приталенные вещи сменились непринужденными, удобными и неординарными. Проймы перестали быть высокими, а планки с пуговицами точно перпендикулярными поясу. Вольный крой брюк и ассиметрия подолов не превратили вещи в откровенно вульгарные, просто вывели атрибуты спортивных костюмов (сквозные карманы, капюшоны, регулируемая завязками талия) на более высокий уровень – свободный деловой.

Эстетическая сторона ассортимента от этих метаморфоз только выиграла. Внешний вид молодых людей, облаченных в одежды be first, стал динамичным, в меру элегантным, не излишне официальным.

Отдельного разговора достойна обратная сторона изделий торговой марки be first. Каждый шов и строчка идеально ровные, без случайных сборок или стягиваний. Это гарантирует покупателю не один год постоянной носки выбранной вещи, удержания целостности как полотна, так и мест скрепления деталей друг с другом. Точное соответствие состава и толщины нитей материалу позволяет рассчитывать на длительную эксплуатацию любого изделия данного товарного знака.

Молодежный бренд be first достоин занять место в гардеробе современной деловой женщины, энергичного свободомыслящего мужчины.