Ритм в моде большого города задаёт ANGEL

Дом моды ANGEL, созданный талантливым дизайнером Татьяной Мокрушиной в 2008 году, занимает достойное место в российской индустрии моды. Основная концепция от ANGEL — это яркая индивидуальность, которая имеет смелость не растворяться в шумном, многоликом пространстве больших городов.

Татьяна Мокрушина сумела создать профессиональный коллектив, который ставит на первое место индивидуальность каждого клиента.

Основные направления работы:

создание дизайнерских коллекций женской одежды;

пошив эксклюзивных вещей по индивидуальному заказу;

выпуск одежды ограниченными партиями;

расширение связей с зарубежными и отечественными партнёрами с целью продвижения торговой марки ANGEL.

Талант и амбиции Татьяны Мокрушиной – это серьёзная заявка на позиции лидера.

Классика и очарование молодости

Молодость и элегантность – отличительная черта всех коллекций от Дома моды ANGEL.

Одежда бренда ANGEL – выбор энергичных девушек. Она может быть абсолютно разной. Простые и строгие классические вещи, но обязательно класса Luxury. Здесь вы увидите платья-футляры, идеальные корсеты и удобные брюки, жакеты. Особенно нужно отметить качество ткани. Дизайнер всегда работает с натуральными тканями и использует хлопок, атлас, бархат, а также шёлк.

Элегантность демократичного стиля в одежде ANGEL

Ещё одно направление – пошив повседневной одежды. Весь ряд изделий: брюки-дудочки и рубашки в мужском стиле, водолазки из кружева, сарафаны и маечки соединяют непринуждённость и утончённость элементов. Это очень свободный демократичный стиль, который допускает так быть одетыми на работе и на вечеринке.

Выпуск одежды лимитированными партиями позволяет Дому моды ANGEL удерживать планку качества на высоком уровне.

Специально для занятий спортом разработана модная линия по этой тематике. Спортивную одежду, благодаря авторскому оригинальному решению Татьяны Мокрушиной, можно отнести к стилю городского «шика». Она не только функциональна и удобна, но по-настоящему элегантна. Не забыли в ANGEL и о пушистых любимцах своих клиентов – собачках. Для них создана полноценная коллекция одежды.

Особенно красивые вещи отшивают из бархата с шёлковой основой, мягкой шерсти. Кружево ручной работы на шёлковых платьях – творчество достойное высшей оценки.

В цветовой гамме одежда бренда ANGEL соответствует требованиям классического стиля. Сдержанность и мягкость цвета в демисезонных вещах, и яркие тона в летнем гардеробе. Качественный крой и безупречное исполнение каждой вещи – на этом построена работа ANGEL.

Заключение

Дом моды ANGEL, возглавляемый Татьяной Мокрушиной, в своём творчестве всегда ориентируются на индивидуальность. Каждая вещь, созданная под брендом ANGEL, предназначена личностям целеустремлённым и энергичным, живущим ритмом большого города.