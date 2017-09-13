Женская мода – драгоценное украшение от Alexander Arutyunov

В 2011 году на широких просторах российского рынка моды возник новый бренд Alexander Arutyunov.

Неудержимая энергия удивительно талантливого дизайнера Александра Арутюнова буквально сразу поставила продукцию марки в один ряд с именитыми Домами моды.

Основы деятельности

Творчество Александра Арутюнова связано с традициями Грузии, культурой и национальным колоритом одежды грузинских женщин. Общая тенденция, которой придерживается дизайнер с самых первых показов (2008), заключается в изготовлении сложных по крою изделий.

Фасон одежды всегда тщательно прорисовывают, обязательно учитывая каждую деталь. Мелочей при конструировании изделий не бывает. Этот принцип чётко прослеживается в каждой вещи бренда Alexander Arutyunov. Одежда, которую отшивают по индивидуальному заказу, не только оригинальна, но и очень комфортна.

Отдельные элементы одежды абсолютно сочетаются между собой. Готовое изделие в целом выполняет украшающую функцию. Главная в этом процессе – женщина, для которой дизайнер создаёт уникальные вещи.

Методы работы

Основной метод в работе – это постоянное движение. Дальше, выше и больше – три составляющие успешной деятельности бренда Alexander Arutyunov. Работу над созданием коллекций, показ которых стал уже традиционным, дизайнер совмещает с выполнением индивидуальных заказов.

В своём ателье он создаёт для клиентов авторские изделия. С каждым из заказчиков дизайнер работает лично. Там же отшивается одежда высокого качества ограниченными партиями.

Невероятно широкое разнообразие тканей предлагается Александром Арутюновым для пошива продукции. Сочетание фактуры ткани и её цвета могут быть самыми неожиданными, но результат всегда один – прекрасные отзывы. Вещь получается поистине уникальной, сшитой для конкретной личности. Качество исполнения готового изделия исключительно превосходное.

Заключение

Бренд Alexander Arutyunov за короткий период прочно основался на самой вершине отечественного модного мира. Показы его коллекций не ограничиваются только российскими неделями моды. Стоит упомянуть о Fashion Weeks Лондона и Нью-Йорка. Творчество дизайнера Александра Арутюнова возвращает предпочтения женщин в выстраивании личного гардероба к истокам сдержанного очарования, уверенности и яркой индивидуальности.