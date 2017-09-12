the Kravets

Красиво одеваемся, красиво говорим о марке одежды the Kravets

Одежда коллекции марки the Kravets стала прорывом в индустрии моды Москвы.

Грамотно продуманная стратегия долгосрочного развития бренда сразу выводит молодую команду на лидирующие позиции с уверенной перспективой развития. Последние коллекции от основателя марки Виталия Кравца демонстрируют серьёзные намерения составить конкуренцию производителям одежды стилей классического и Casual в европейских странах и США.

Направления работы:

создание модных коллекций мужской и женской одежды;

серийное производство (торговые партии ограничены);

индивидуальный пошив под заказ в студии;

развитие сотрудничества с дистрибьюторами и розничной торговой сетью;

расширение форм сотрудничества с зарубежными партнёрами с целью продвижения элитной одежды на их рынках.

Элегантный комфорт «городского шика» the Kravets

Продукция представлена деловыми мужскими и женскими костюмами, элегантными платьями, стильными рубашками.

Вещи отличаются превосходным пошивом и отличными пропорциями кроя, а натуральные ткани и оригинальная фурнитура создают ощущения комфорта.

Классическая одежда the Kravets – это сплав высокого качества изделия и авторской оригинальной идеи. Коллекционная классика этого бренда подчиняется основным требованиям цветовой гаммы, присущей стилю: серые, коричневые, тёмно—синие и светлые мягкие оттенки. Для официальных приёмов стилисты предлагают чёрный цвет, как базовый, в деловом костюме или для платья.

К основным цветовым решениям в одежде предлагаются свежие яркие тона, но неброских, а мягких оттенков.

На современном оборудовании из итальянских тканей ограниченными партиями опытные портные отшивают классические пальто, куртки, жакеты, пиджаки, брюки.

Готовые классические вещи относятся к серии люкс. Следуя европейским стандартам, к комплекту одежды прилагается чехол для перевозки и хранения изделия с вешалкой.

Покупая любую вещь из мужского гардероба the Kravets, вы получаете стильный аксессуар к ней: галстук, бабочку, носки или браслет.

Гармония в демократичной одежде Casual the Kravets

Коллекция в стиле Casual от Виталия Кравца помогает создать утончённый образ личности, выделяющейся из толпы.

Классическая строгость с лёгкой небрежностью, комфортный уют вещей – база коллекции талантливого дизайнера. Предложения от стилистов для поклонников Casual: блейзеры, пиджаки, футболки для комбинирования с юбками, платьями, брюками и джинсами.

Брендовые изделия предоставляют свободу в выборе для разных возрастных групп. Повседневная одежда от the Kravets мужского и женского гардероба отличается простым силуэтом и хорошей посадкой на фигуре.

Все коллекционные вещи Casual этого бренда гармонично сочетаются между собой. Их захотят приобрести для того, чтобы непременно выделяться среди окружающих.

Заключение

Тhe Kravets – новый бренд с большим будущим. Предложением мужской и женской одежды качества люкс, трудно удивить поклонников классической или более демократичной Casual одежды.

Коллекции Виталия Кравца задуманы и исполнены так, чтобы вещи можно было комбинировать и составлять комплекты по собственному вкусу.

Нарядные, прекрасного качества вещи бренда the Kravets – достойное пополнение гардероба жителей городов, особенно больших.