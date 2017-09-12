Красиво одеваемся, красиво говорим о марке одежды the Kravets
Одежда коллекции марки the Kravets стала прорывом в индустрии моды Москвы.
Грамотно продуманная стратегия долгосрочного развития бренда сразу выводит молодую команду на лидирующие позиции с уверенной перспективой развития. Последние коллекции от основателя марки Виталия Кравца демонстрируют серьёзные намерения составить конкуренцию производителям одежды стилей классического и Casual в европейских странах и США.
Направления работы:
- создание модных коллекций мужской и женской одежды;
- серийное производство (торговые партии ограничены);
- индивидуальный пошив под заказ в студии;
- развитие сотрудничества с дистрибьюторами и розничной торговой сетью;
- расширение форм сотрудничества с зарубежными партнёрами с целью продвижения элитной одежды на их рынках.
Элегантный комфорт «городского шика» the Kravets
Продукция представлена деловыми мужскими и женскими костюмами, элегантными платьями, стильными рубашками.
Вещи отличаются превосходным пошивом и отличными пропорциями кроя, а натуральные ткани и оригинальная фурнитура создают ощущения комфорта.
Классическая одежда the Kravets – это сплав высокого качества изделия и авторской оригинальной идеи. Коллекционная классика этого бренда подчиняется основным требованиям цветовой гаммы, присущей стилю: серые, коричневые, тёмно—синие и светлые мягкие оттенки. Для официальных приёмов стилисты предлагают чёрный цвет, как базовый, в деловом костюме или для платья.
К основным цветовым решениям в одежде предлагаются свежие яркие тона, но неброских, а мягких оттенков.
На современном оборудовании из итальянских тканей ограниченными партиями опытные портные отшивают классические пальто, куртки, жакеты, пиджаки, брюки.
Готовые классические вещи относятся к серии люкс. Следуя европейским стандартам, к комплекту одежды прилагается чехол для перевозки и хранения изделия с вешалкой.
Покупая любую вещь из мужского гардероба the Kravets, вы получаете стильный аксессуар к ней: галстук, бабочку, носки или браслет.
Гармония в демократичной одежде Casual the Kravets
Коллекция в стиле Casual от Виталия Кравца помогает создать утончённый образ личности, выделяющейся из толпы.
Классическая строгость с лёгкой небрежностью, комфортный уют вещей – база коллекции талантливого дизайнера. Предложения от стилистов для поклонников Casual: блейзеры, пиджаки, футболки для комбинирования с юбками, платьями, брюками и джинсами.
Брендовые изделия предоставляют свободу в выборе для разных возрастных групп. Повседневная одежда от the Kravets мужского и женского гардероба отличается простым силуэтом и хорошей посадкой на фигуре.
Все коллекционные вещи Casual этого бренда гармонично сочетаются между собой. Их захотят приобрести для того, чтобы непременно выделяться среди окружающих.
Заключение
Тhe Kravets – новый бренд с большим будущим. Предложением мужской и женской одежды качества люкс, трудно удивить поклонников классической или более демократичной Casual одежды.
Коллекции Виталия Кравца задуманы и исполнены так, чтобы вещи можно было комбинировать и составлять комплекты по собственному вкусу.
Нарядные, прекрасного качества вещи бренда the Kravets – достойное пополнение гардероба жителей городов, особенно больших.