Leonid Titow

Leonid Titow – молодой, но достаточно перспективный дизайнер с большим творческим потенциалом и креативными идеями в голове. Леонид занимается изготовлением женской и мужской одежды, обуви, аксессуаров, однако наибольшую страсть он питает к сумкам, рюкзакам и клатчам.

Дизайнер работает только с натуральной, хорошо выделанной кожей, поэтому любителям кожаных изделий придутся по вкусу мягкие сумки, приятные на ощупь куртки и другая продукция начинающего мастера.

Леонид зачастую украшает свои изделия металлическими заклепками, шипами, булавками, кнопками и прочими элементами. Это придает вещам не только своеобразный шик и некую «изюминку», но и отличает их от изделий других дизайнеров.

Сумки и клатчи, носящие имя восходящего дизайнера, имеют самую разную форму и стилевые направления, благодаря чему изделия подходят женщинам и девушкам всех возрастов. Сумки украшены орнаментом из цветных кусочков кожи, крупными стежками, комбинированной кожей, заклепками, булавками и другой фурнитурой.

Но самое главное – все сумки изготовлены без излишеств, они компактны, легки, практичны и удобны. Эти необходимые каждой женщине и любому мужчине аксессуары на протяжении длительного времени не теряют своей привлекательности, не трескаются на морозе и не выгорают под жарким солнцем.

Продукция Леонида Титова изготавливается только в ультрамодных расцветках, причем автор сам определяет, в какой цветовой гамме должна быть выполнена та или иная вещица. Леонид уверен – одно и то же изделие, выполненное в разном цвете, вызывает разные эмоции и продается по-разному.

Леонид Титов предлагает своим покупателям широкий выбор кошельков, также изготовленных из натуральной кожи. Изделия имеют множество вместительных отделений, выглядят стильно и изысканно, имеют выраженный, но не броский декор.

Рюкзаки – еще одно направление, в котором Леонид не перестает развиваться. В его коллекции представлены мужские и женские рюкзаки, выполненные из качественных материалов и в различных цветовых вариациях. Так же, как и сумки, рюкзаки не имеют ничего лишнего, только практичность, вместительность и удобство.

Не забывает восходящая звезда и о таких аксессуарах, как ремни, браслеты, бандажи и др., ведь эти небольшие детали дополняют любой образ и делают его завершенным. В коллекции Титова можно найти обложки для паспорта, перчатки, игрушки, маски, различные украшения на шею и т.п. Все они так же выполнены из натуральной кожи.

Популярность Leonid Titow с каждым днем набирает обороты и не оставляет сомнений в том, что совсем скоро имя молодого дизайнера станет известно всему миру.