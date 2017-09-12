Diana Ulanova

Естественные тотемы или вдохновение мастера? Воодушевлённые природой и сотворенные женщиной. Авторские сумки марки Diana Ulanova приближают к натуральному миру и гармоничному восприятию.

Сумки не являются продуктом массового производства. Час

тная студия, где рождаются эти шедевры, предпочитает небольшие объёмы готовой продукции совместно с индивидуальными заказами. Каждый тип сумок сшит по собственному эскизу. Европейские материалы, авторские технологии, проработка деталей и душевность ручной работы видны в каждой композиции сумок.

Создаются шёлковые, льняные, замшевые и кожаные модели сумок. Невероятное конструктивное исполнение. Модные аксессуары изготавливаются в пригороде северной столицы, где работали знаменитые русские творцы. Не удивительно, почему сумочки пропитаны атмосферой этих мест.

Превосходная идея оживления дамского аксессуара. Будто скульптор сотворил из природного шедевра долговечную копию. Каждое изделие имеет уникальный характер. Чувствуется вклад художника—модельера, конструктора и счастливой мамы в одном лице, которая создаёт дизайнерские решения обыденных вещей. Музы, вдохновляющие дизайнера Диану Уланову на изготовление прелестных сумок, знакомы многим.

Многообразие окрасов с различными сочетаниями спектра, форм и размеров преподносят прекрасному полу очаровательные сумочки. Поэтому изделия приобретают такую необычайную живость. Изящные кружева со свитками. Яркие перья, банты и сверкающие рубины с изумрудами. Причудливые ракушки и таинственные рыбы. Фактурные листья, букеты, коконы с ульями. Всё это представители четырёх коллекций:

величественный «Антик» как привет от древних эллинов, скифов, греков и египтян;

элегантный «Винтаж», напоминающий о минувших эпохах;

диковинный «Панцирь» как ожившие обитатели неизведанных глубин;

воздушная «Флора», вобравшая цветочное дыхание.

Можно сравнить коллекции с осенними, зимними, летними и весенними проявлениями соответственно. Выбирая для каждой поры года свой стиль сумок.

Устали от тусклости и типичности стиля сумок? Ищите способ произвести «Вау!» эффект? Отличаться от других леди возможно, подобрав сумку из коллекции Diana Ulanova. Демонстрация личного статуса и выверенного образа. Прикосновение с нереальным сотворением реальности.