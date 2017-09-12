2 NOVYH

Ты яркая, позитивная и просто неотразимая? Не привыкла идти на компромисс с посредственностью и всегда выбираешь все самое модное и стильное? Тогда ты обратилась по адресу!

Одежда 2 NOVYH идеально подходит для современных девушек, которые знают себе цену и умеют создавать модный образ, подчеркнув при этом свою индивидуальность.

Практичные и удобные модели в стиле кежуал отлично подойдут как для прогулки с друзьями, так и для занятий в школе или университете. Также они гармонично впишутся в твой рабочий лук.

Ты не прогадаешь, если наденешь скромный, но в то же время модный свитер на знакомство с родителями парня. А свободная рубашка сделает тебя самой красивой на экзамене.

Ты получишь массу удовольствия от ношения этой приятной к телу одежде. Она прослужит тебе очень долго, и ты будешь месяц за месяцем наслаждаться ее высоким качеством.

Она не растягивается и не кошлатится после первой же стирки, как это часто бывает с одеждой других производителей. Ты не будешь париться в ней летом и замерзать зимой.

Простой крой, лаконичный дизайн с отдельными яркими деталями, легкий налет элегантности сделают твой стрит-лук необычайно броским. Для тебя не составит ни малейшего труда подобрать оптимальную для себя модель, которая подчеркнет достоинства твоей фигуры и скроет ее недостатки.

С одеждой 2 NOVYH ты всегда будешь в центре внимания. В первый же свой выход в ней на улицу ты заметишь, как парни провожают тебя взглядом, а девчонки смотрят искоса с завистью.

Многие звезды шоу-биза, Голливуда и подиумов давно оценили по достоинству кежуал и используют этот стиль в своем гардеробе по полной программе. Ты тоже не отставай от них! 2 NOVYH – это то, что доктор прописал, чтобы стать настоящей it-girl!

В наших коллекциях ты найдешь маст-хев на все случаи жизни, и будешь ощущать себя на высоте при каждом выходе на улицу. Наш бренд поможет тебе не отставать от мейнстрима, сохранив при этом свою индивидуальность и подчеркнув ее.

Где бы ты ни была: на тусе, на пикнике, на скучной лекции или просто вышла в магазин за хлебом, ты не оставишь окружающих равнодушными к себе. А твой яркий характер, общительность и чувство юмора будут обрамлены при этом в стильную обертку от 2 NOVYH.

Будь в тренде всегда и везде, и ты покоришь себе мир и сердца окружающих. А наш бренд поможет тебе в этом. 2 NOVYH – одежда для молодых, ярких и уверенных в себе. Присоединяйся к нам – и мы создадим для тебя модные, стильные образы, перед которыми не сможет устоять никто!