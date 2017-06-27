Наталья Солдатова

Как гласит известная русская пословица. Согласно народной мудрости, внешний вид играет далеко не последнюю роль в том, какое впечатление вы оставите о себе. Именно поэтому множество девушек уделяют модным тенденциям такое пристальное внимание. Но, к сожалению, на подиумах все чаще и чаще встречаются дикие и, порой, слишком фриковатые стили и модели. Конечно, в таких не выйдешь на улицу, не пойдешь гулять с друзьями или на свидание. Что же тогда делать, если хочется остаться девушкой и при этом приковывать внимание окружающих не дикими, кричащими фасонами, а женственностью и мягкостью образа?

Если вы разделяете мою точку зрения, то вас, без сомнения, заинтересует то, о чем речь пойдет ниже. А именно о питерском дизайнере Солдатовой Натальи.

Конечно, вы можете сказать: «Но как так, ведь достаточно часто в ее стиле встречается милитари направления». И, конечно, вы будете абсолютно правы. Но даже ставя во главе угла дух военизации ей удалось сохранить достаточно много нежных ноток. По крайней мере, оглядываясь на остальные коллекции уже других дизайнеров редко где можно найти что-то подобное.

Вы хотите чего-то воздушного даже в тяжелом зимнем пальто? Вы нашли то, что вам подходит. Ее стиль тоже захватит ваше внимание и уже не отпустит его в течение долго времени. Ее достаточно странное, но в то же время интригующее сочетание предельной женственности и в то же время строгости, которое подчеркивается черным и бежевым цветами, которым дизайнер отдает предпочтение, и натуральными тканями из Европы. Смотря на них, чувствуется дух автора, эдакий горделивый и холодный внешне, но вместе с тем страстный внутри. Эдакая скорлупа из приличия, скрывающая по-настоящему чувственную натуру. Именно поэтому на девушек в ее нарядах приятно смотреть. Чувствуется дух женщины, которая знает себе цену. Дух настоящей королевы, пылкой и прекрасной.

В то же время хочется отметить, что дизайнер Наталья Солдатова не зацикливается исключительно на женской одежде. На подиумы в ее одежде выходят и мужчины, и дети. Причем мужской стиль удивительнейшим образом сочетается с тем женственным, что только что было здесь, при этом сохраняя покрой, свойственный одежде сильной половины человечества. Именно на этом контрасте-слиянии можно заметить уникальный вкус этого дизайнера.

Помимо нарядов на модные недели и для «молодых бизнесменов», Наталья Солдатова делает и аксессуары, и корпоративную одежду, и школьную форму. И, казалось бы, в двух последних категориях сложно проявить себя. Ан нет, стиль и роскошь все равно чувствуется. И это прекрасно, поскольку дано не каждому модельеру!

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