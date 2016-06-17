Российские модельеры

Каждому из вас известны самые громкие имена модельеров и дизайнеров прошлого столетия. Это и Коко Шанель, и Жан-Рене Лакост, и Ив Сен-Лоран, и Кристиан Лубутен, и Карл Лагерфельд и много других, имена, которые и поныне часто не сходят с таблоидов СМИ. А что вы знаете о Российских модельерах современности? Только заядлые модники и фэшн-обозреватели знают о них, а у вас, среднестатистических жителей, на слуху только известные заморские имена.

Российские модельеры:

Алла Уфимцева – молодая и перспективная дизайнер, которая поддерживает классический стиль одежды как для мужчин, так и для женщин. Юбка-клетка, зауженные брюки, брюки-кюлот, юбка селвидж деним – всё это и много другого вы сможете найти в ее коллекциях. Одежда отличается сдержанностью, скромностью и в то же время некой уверенностью и деловитостью.

Александр Терехов – молодой и скромный парнишка, который уже успел покорить даже Анджелину Джоли. Модельер отдает предпочтение романтическим платьям из шелка с яркими принтами, с которыми дизайнер представляет Россию не только дома и в странах СНГ, но и на самых известных мировых подиумах и неделях моды.

Анна Дубовицкая – профессиональный дизайнер из Саратова. Она не зацикливается на конкретном стиле или эпохе, в её коллекциях можно увидеть как одежду, выполненную в стиле 70-х гг., так и в японском стиле в сочетании с уличной модой. Эта девушка может покорить любого своими неординарными и разными решениями.

Кирилл Гасилин – раньше дизайнер только реставрировал одежду, но потом решил сам ее создавать. Для любителей Леди Гаги и почитателей её стиля Гасилин станет настоящей находкой – блестящие брюки, накидки из меха, бомберы с цветами и много других предложений.

Олег Бирюков – модный питерский дизайнер, вышедший уже давно за рамки этого города. Он продвигает интеллектуальную одежду со сложным кроем, объемностью, спокойным шиком. Он предпочитает натуральные цвета и минимализм.

Сергей Бондарев – дизайнер из Питера, который создает свои шедевры из мастерской с видом на Исаакиевский собор. Этот вид вдохновляет автора на создание ретро-коллекций, которые уже давно вошли в моду современных красоток.

Это только некоторые представили фэшн-индустрии в России. Имена талантливых дизайнеров можно называть еще долго, и все они создают лучшие образы и задают отечественную моду, а часто впечатляют и заграничных знаменитостей и даже влияют на моду уже в лучших модных столицах.