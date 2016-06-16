Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев он был и остаётся дизайнером номер 1 в России. Родом Вячеслав из города Иваново. Родился в простой семье. Отец его, попав в войну в плен, после неё был осуждён как враг народа. Это наложило отпечаток на всю семью. Мама так и не стала, как мечтала, артисткой и вынуждена была подрабатывать прачкой или убирать помещения.

Сам Слава, окончив школу, поступает в техникум, получает профессию художника текстильного рисунка. А потом поступает в московский текстильный институт учиться на модельера. Эта одна из немногих специальностей, где можно было обучаться сыну врага народа. После его окончания Зайцева распределяют в Бабушкин на швейную фабрику.

Здесь молодой Зайцев и представил на суд свою первую коллекцию одежды для работниц сельского хозяйства. В основу был взят русский народный костюм. Коллекция была забракована. Однако, о ней стало известно на западе. Модный журнал того времени «Пари Матч» описал её на своих шести полосах. Так о ней узнал и Пьер Карден, уже прославившийся к тому времени кутюрье.

Через несколько лет Карден посетил Москву. Там и состоялась встреча талантливых кутюрье. К тому времени Зайцев уже создал коллекцию для работников торговли, получил должность худрука в Общесоюзном Доме Моделей. Между двумя кутюрье завязываете дружба. Кроме них на встрече присутствовали и другие известные западные модельеры. Эту встречу окрестили газеты «Встречей королей моды». На страницах х французских модных журналов признали в молодом парне из Иваново равного именитым модельерам мастера моды.

В 1967 году на Всемирном фестивале моды в Москве, Зайцев получает Гран-при за своё платье «Россия». С этого времени его коллекции стали частыми гостями на подиумах мира. Однако, учитывая отцовское прошлое, его самого стали выпускать из СССР только в перестроечное время, в 1986 году.

Зайцев также занимался созданием театральных костюмов. Ему обязана и Алла Пугачева своим знаменитым красным платьем-балахоном, сшитым для выступления в Сопоте.

В конце 20 века он входит в пятёрку лучших модельеров мира. Удача сопутствовала ему и в парфюмерном деле. «L’Oreal Paris» вместе Зайцевым создаёт духи «Маруся» 1992 году, которые становятся очень популярными.

Кроме этого, Зайцев ещё педагог. Немало молодых модельеров учились у него мастерству. Он занимается организацией конкурсов моды. Он прошёл путь от самого простого мальчика, который рисовал одежду в детском возрасте до признанного модельера с мировым именем. Одни коллекции сменяют другие. И каждая подчеркивает его талант и стиль.