Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин это имя известного русского модельера. Путь его в индустрию моды начался с самого детства ещё в детских рисунках и больше никуда не сворачивал. Родители не стали переубеждать его в необходимости получать более «мужскую» специальность. Его первая должность была художник при министерстве бытового обслуживания. Работы хватало с головой. Приходилось совмещать и работу стилиста, и визажиста, и модельера сразу. Занимался он и созданием костюмов для российских сборных.

Первую свою коллекцию он показывает в гостиничном зале «Орлёнка». Коллекция становиться успешной. Он открывает собственную фирму по изготовлению одежды «Vali-Мода». Кроме одежды он занимается выпуском ювелирных изделий, очков, сумок, прочих дополнений и аксессуаров.

В 1991 году Валентин показывает в Париже свою, ставшую впоследствии знаменитой, коллекцию Фаберже. Она вызывает массу восторженных отзывов. Одно из её платьев остаётся в Лувре как музейный экспонат. Валентин Юдашкин становиться член-корреспондентом, причём первым из России, в парижском Синдикате высокой моды.

Он награждён орденом Почета в России за свой вклад в развитие отечественной культуры. Сегодня у Валентина Юдашкина своя марка. Он выпускает и модели prêt-a-porte и haute couture.

Мэтр моды давно признан и уважаем и в России и за её пределами. Его новые коллекции не перестают удивлять и радовать. Появляются и новые талантливые модельеры. Однако Валентин Юдашкин навсегда останется одним из главных создателей Российской моды и иконой стиля.