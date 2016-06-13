Bat Norton

В последние несколько лет достаточно широкое распространение в России получают русские же бренды, частично заменяя уже изрядно поднадоевшие всем H&M и American Aparrel. Некоторые из этих магазинов имеют схожую эстетику и источники вдохновения, другие отличаются, но общее у них то, что все они созданы в России.

1.BAT NORTON

Bat Norton — бренд родом из Санкт-Петербурга. На данный момент широко известен как в России, так и зарубежом.

Часто одежда от Bat Norton выглядит так, будто модели, запечатленные на фотографиях, прибыли к нам из далекого космоса, а некоторые из них успели сняться в “Звездных Войнах”. Другие коллекции, очевидно, вдохновлены были японскими самураями и ниндзя.

Бренд позиционирует себя как образец уличного стиля, чьи дизайнеры способны придать старым элементам одежды новый вид, добавив в них уникальные детали.

В цветах одежды в основном преобладают черный, белый и серый — самые модные в уличном стиле.

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что Bat Norton предлагает отличную альтернативу безжизненным и скучным магазинам в торговых центрах по всей стране.

2. ВОЛЧОК

Волчок — бренд, созданный в 2014 году в Москве. Известен своей утрированной “русскостью” и принтами, напоминающими знаменитые русские криминальные татуировки.

Так же позиционируется как бренд уличной одежды. Вещи этого магазина универсальны: подходят как меланхоличным подросткам, пьющим из горла вино в футболке с надписью “ЮНОСТЬ”, так и старым добрым панкам, которые в свою очередь выбрали бы, наверное, принт “Поперёк”.

Волчок не имеет своих именных магазинов по стране, но его продукцию можно встретить во многих городах в магазинах-представителях.

3. 4B MONOCHROME

Проект, начавший свою историю в 2010 году в Санкт-Петербурге. В магазине имеется как одежда, так и аксессуары.

Зачастую принты на футболках и свитшотах этого магазина имеют резкий и дерзкий посыл, чем, видимо, он и привлекает клиентов.

Создатели проекта отмечают, что за основу взято стремление к минимализму и любовь к геометрии.

Магазин сочетает в себе несколько различных брендов и всегда открыт к сотрудничеству.

4. SEVER OSTRO

Sever Ostro — марка одежды из Санкт-Петербурга.

Эстетика немного напоминает Bat Norton, но Вы все равно можете увидеть свой, уникальный стиль Sever Ostro.

Магазин наполнен однотонными приятными глазу цветами. Вы вряд ли встретите здесь пестрые и мелкие узоры, вещи выглядят очень сдержанно и стильно.

Так что если Вы поклонник спокойных тонов и удобных вещей — этот магазин для Вас.

5. УСТА К УСТАМ

Уста к устам — очередной магазин из Санкт-Петербурга.

В этом магазине можно встретить как черные юбки и платья, так и ярко-синие куртки.

Одной из главных идей бренда является уход от привычной женственности к определенной доле несовершенности в повседневных образах. От платьев, подчеркивающих силуэт, к более свободному крою, позволяющему свободно двигаться.

Не может не радовать то, что в России развивается модная индустрия. Нам остается только пожелать этим брендам успехов и вдохновения, а самим совершить несколько покупок и продолжать наблюдать за их совершенствованием.